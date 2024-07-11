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«Он был готов играть и хотел этого». Стефен Карри — о выходе из сборной США Кавая Леонарда

«Он был готов играть и хотел этого». Стефен Карри — о выходе из сборной США Кавая Леонарда
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал выход из сборной США игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавай отдал всего себя за последние три дня тренировочного лагеря. Руководство сборной США и представители Леонарда провели беседу, чтобы убедиться в его успешности на площадке. Это было трудное решение. Но Кавай был готов играть и хотел этого. Тем не менее когда он покидал нашу базу, то пожелал нам успеха в достижении намеченных целей. Для нас очень важна его поддержка.

Надеюсь, в долгосрочной перспективе с ним всё будет в порядке, потому что он нужен баскетболу. Когда Кавай не находится на площадке, то мы теряем одного из великих баскетболистов. Будем надеяться, что он будет полностью готов к предстоящему сезону», — приводит слова Карри портал Basket News.

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