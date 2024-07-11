Данкер из России прокомментировал первую в истории страны победу на международном турнире

Российский данкер Мирослав Елецкий прокомментировал свою победу на международном данк-контесте, проходившем в Италии, под названием DKB DUNK CONTEST 2K24.

«В 2021 году в Лозанне на FIBA Masters Slamdunk Contest занял третье место. Что удалось сделать за эти годы, чтобы добиться победы на столь престижном турнире? Была проделана большая работа. В Швейцарии я выступил с гораздо более простой программой, чем сейчас. Здесь, в Италии, для победы мне пришлось использовать в финале данк через машину, который в мире, кроме меня, никто не делает. Он получился с третьей попытки. И это после того, как во второй я упал и повредил руку. Благодаря такому козырю в рукаве я и смог выиграть», – приводит слова Елецкого «Советский спорт».

Елецкий стал первым данкером в истории России, занявшим первое место на международном контесте.