«Такие деньги не получал в нашей стране». Данкер из России — о гонораре за победу в Италии

Российский данкер Мирослав Елецкий рассказал о том, сколько заработал на международном данк-контесте в Италии, под названием DKB DUNK CONTEST 2K24.

«Такие деньги я ещё не получал в нашей стране. Но это даже близко не сравнится с гонорарами других участников. Учитывая мой статус восходящей звезды, я запрашивал более скромный гонорар, чем тот же Тайлер Карри. Примерно в два раза меньше. Но победа осталась за мной. После такого успеха, разумеется, мои расценки увеличатся. Он с Крисом [Стейплсом] отметил, что мне обязательно нужно приехать в Лос-Анджелес. Правда, они не хотят этого, так как не смогут составить мне конкуренцию», – приводит слова Елецкого «Советский спорт».

Елецкий стал первым данкером в истории России, занявшим первое место на международном контесте.