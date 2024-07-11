Данкер из России рассказал, кем работал до первых достижений в баскетболе

Российский данкер Мирослав Елецкий рассказал, кем работал до первых серьёзных достижений в баскетбольной деятельности.

«В 14 лет я продавал сахарную жареную кукурузу. В конце очередного дня, во время поездки домой, упал и сломал руку. Родители мне сказали – спорт тебя не прокормит, поэтому иди учись. Неприятно, но справедливо. Так и сделал, пошёл на экономический. Однако в начале второго курса задумался: действительно ли я хочу работать по специальности? Решил, что всё-таки хочу связать свою жизнь с баскетболом. Неважно, в каком амплуа. А в середине третьего определился, что это будут именно данки.

Выстроил стратегию достижения поставленной цели. Начал реализовываться в данном направлении. Да, можно сказать, что мы сначала влюбляемся в баскетбол. А потом уже нам приходит осознание того, что такое данки. Сейчас немного данный крен смещается. Я приезжаю в города, и люди реально испытывают шок от увиденного: «А это реально!» Именно в этом состоит моя задача. Зацепить и объяснить людям, что они увидели. Я же чем только не занимался параллельно с данками. Делал проводку в восьмикомнатной квартире, подрабатывал актёром и моделью, продавцом квартир, платных пакетов телеканалов. Пришлось долго идти к своей цели, чтобы спорт стал приносить стабильный заработок», – приводит слова Елецкого «Советский спорт».

Напомним, Елецкий первым в истории России стал победителем международного слэм-данк-контеста.