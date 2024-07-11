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Экс-президент США посетил товарищескую игру между сборными США и Канады

Экс-президент США посетил товарищескую игру между сборными США и Канады
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Бывший президент США Барак Обама посетил товарищескую игру между сборными США и Канады.

Фото: Пресс-служба сборной США

Барак Обама занимал пост президента США с 2008 по 2016 год.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 июля 2024, четверг. 05:30 МСК
США
Окончен
86 : 72
Канада
США: Эдвардс - 13, Карри - 12, Холидэй - 11, Дэвис - 10, Букер - 9, Тейтум - 8, Джеймс - 7, Адебайо - 6, Эмбиид - 5, Поттер - 3, Халибёртон - 2, Гэллоуэй, Хэйс
Канада: Барретт - 12, Гилджес-Александер - 10, Брукс - 10, Олиник - 9, Берч - 7, Александер-Уолкер - 5, Маррей - 5, Кабенгеле - 4, Лайлз - 4, Скрабб - 4, Пауэлл - 2, Дорт, Нембард, Скрабб, Эджим

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Ранее Стефен Карри прокомментировал выход из сборной США лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

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