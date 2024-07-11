Экс-президент США посетил товарищескую игру между сборными США и Канады

Бывший президент США Барак Обама посетил товарищескую игру между сборными США и Канады.

Фото: Пресс-служба сборной США

Барак Обама занимал пост президента США с 2008 по 2016 год.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Ранее Стефен Карри прокомментировал выход из сборной США лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.