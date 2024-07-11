Экс-игрок «Зенита» Уилл Томас объявил о завершении карьеры

38-летний экс-игрок баскетбольного «Зенита» Уилл Томас объявил о завершении профессиональный карьеры. Последний сезон форвард провёл в испанской команде «Уникаха».

«Это был долгий путь для молодого парня из Балтимора, который научился играть в баскетбол, чтобы стать 16-летним профессионалом с многочисленными индивидуальными и командными достижениями. После 30 лет игры я решил завершить карьеру. Я бы не зашёл так далеко без моей поддержки в лице семьи и друзей. Я хочу поблагодарить их за невероятные жертвы, на которые они пошли на этом пути, чтобы помочь мне добиться успеха. Также хочу поблагодарить все организации, тренеров, товарищей по команде, с которыми мне довелось работать. Спасибо, баскет», — приводит слова из заявления Томаса Basket News.

За свою карьеру Уилл Томас становился чемпионом Еврокубка и MVP финала (2019), победителем Лиги чемпионов ФИБА (2024), обладателем Суперкубка Испании (2017) и MVP бельгийской лиги (2010). В «Зените» Томас провёл два года, также он подписывал контракт с казанским УНИКСом, но не сыграл ни одного матча и ушёл из команды через полтора месяца.