Си Джей Брайс прокомментировал подписание контракта с «Енисеем»

Американский защитник Си Джей Брайс прокомментировал подписание контракта с красноярским «Енисеем», выступающим в Единой лиге ВТБ.

«Я очень рад оказаться в «Енисее» в предстоящем сезоне. Я хотел попасть в команду и к тренеру, которые будут верить в мои способности. Этим летом «Енисей» проявил ко мне наибольший интерес, и показал, что я присоединяюсь помочь развить успех, которого клуб добился в прошлом сезоне.

Очень рад присоединиться к команде и изучить её систему. Уверен, что Красноярск жаждет большего, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде добиться этого», – сказал Брайс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги Си Джей Брайс играл за «Парму» и принял участие в 27 играх. В среднем за игру Брайс находился на площадке 26 минут и 51 секунду, а также набирал 13,9 очка, совершал 3,2 подбора, отдавал 3,4 передачи, делал 0,7 перехвата и 0,1 блок-шота.