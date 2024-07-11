НБА заключит соглашение по правам на трансляцию игр почти на $ 80 млрд

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в скором времени подпишет новое соглашение по правам на трансляцию игр на рекордные $ 76 млрд. Об этом сообщает издание The Athletic.

Согласно информации издания, контракт будет действовать 11 лет и будет заключён на следующей неделе. Игры регулярного чемпионата продолжат транслироваться на платформах ESPN и ABC, которые принадлежат холдингу Walt Disney. Но матчи финалов НБА будут демонстрироваться на площадках NBC и Amazon Prime.

Платформа TNT Sports, которая на протяжении 40 лет также транслировала игры НБА, в свою очередь, может прекратить показ матчей. Однако у руководства компании остаётся возможность заключить аналогичную сделку в течении следующих пяти дней.

Срок действия текущего соглашения истекает в следующем сезоне. Его сумма составляла $ 24 млрд.