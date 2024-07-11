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Состав сборной США совокупно заработает свыше $ 500 млн за сезон-2024/2025 НБА

Состав сборной США совокупно заработает свыше $ 500 млн за сезон-2024/2025 НБА
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Текущий состав национальной команды США в совокупности заработает свыше $ 500 млн за сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На это обратил внимание портал Fadeaway World.

Согласно подсчётам, состав сборной совокупно заработает около $ 511,6 млн за следующий сезон в НБА.

Стефен Карри («Голден Стэйт Уоориорз») — $ 55 761 216.
Кевин Дюрант («Финикс Санз») — $ 51 179 021.
Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 51 415 938.
Девин Букер («Финикс Санз») — $ 49 205 800.
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 48 728 845.
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 43 219 440.
Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 42 176 400.
Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — $ 42 176 400.
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 34 848 340.
Бэм Адебайо («Майами Хит») — $ 34 848 340.
Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — $ 30 000 000.
Деррик Уайт («Бостон Селтикс») — $ 28 100 000.

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