Состав сборной США совокупно заработает свыше $ 500 млн за сезон-2024/2025 НБА

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Текущий состав национальной команды США в совокупности заработает свыше $ 500 млн за сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На это обратил внимание портал Fadeaway World.

Согласно подсчётам, состав сборной совокупно заработает около $ 511,6 млн за следующий сезон в НБА.

Стефен Карри («Голден Стэйт Уоориорз») — $ 55 761 216.

Кевин Дюрант («Финикс Санз») — $ 51 179 021.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 51 415 938.

Девин Букер («Финикс Санз») — $ 49 205 800.

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 48 728 845.

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 43 219 440.

Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 42 176 400.

Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — $ 42 176 400.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 34 848 340.

Бэм Адебайо («Майами Хит») — $ 34 848 340.

Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — $ 30 000 000.

Деррик Уайт («Бостон Селтикс») — $ 28 100 000.