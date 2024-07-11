Кантер назвал причину, по которой Браун не попал в сборную США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом обвинил компанию Nike в том, что она является одной из причин, по которой 27-летнего лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна не взяли в сборную США. Напомним, защитник «Бостона» Деррик Уайт заменит в национальной команде лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, который вынужден пропустить предстоящие Олимпийские игры — 2024.

«Джейлен Браун стал MVP финала НБА. Причина, по которой Джейлен не попал в сборную США, заключается в его критике Nike. Коррумпированный Nike действует как мафия. Если вы пойдёте против их планов, они найдут способ заставить вас замолчать», — написал Кантер на своей странице в социальной сети.

Компания Nike является спонсором сборной США, а у Джейлена Брауна не сложились хорошие отношения с брендом. Ранее форвард сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Кайри Ирвинга.