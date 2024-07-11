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Стефен Карри назвал игрока, с которым мечтает выступить в одном составе

Стефен Карри назвал игрока, с которым мечтает выступить в одном составе
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал игрока, с которым мечтает выступить в одном составе.

«Это Тим Данкан. Я видел, как его карьера подходила к концу. Мне даже удалось сыграть против него в одной из серий плей-офф. Мы не тесно знакомы. Но мой тренер Стив Керр сказал мне, что между нами есть много общего. В частности, он назвал наши подходы к лидерству, то, как нам удаётся мотивировать и развивать команду. Очевидно, Тим один из величайших форвардов в истории лиги.

Кроме того, он был предан лишь одной команде на протяжении всей карьеры. Независимо от того, когда вы играли с ним, все могут рассказать удивительные вещи о его лидерских качествах и умении руководить командой. Он настоящий чемпион и победитель. Лично для меня было бы честью сыграть с ним в одном составе», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

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