Пол Пирс назвал неожиданного лидера США на Олимпийских играх

46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Пол Пирс, выбранный под общим 10-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Бостон Селтикс», в составе которых он дважды, в 2008 и 2010 году, выходил в финал НБА, став чемпионом в сезоне-2007/2008, высказал своё предположение о роли разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что явным лидером этой команды является Энтони Эдвардс… Его личность взяла верх над сборной США… Он станет международной звездой ещё до окончания Олимпийских игр», — заявил Пирс в эфире после игры США с Канадой.

Напомним, ранним утром 11 июля прошёл товарищеский матч между сборными США и Канады, завершившийся со счётом 86:72. Лидером по набранным очкам в составе команды США стал Энтони Эдвардс, набравший 13 очков.