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Пол Пирс назвал неожиданного лидера США на Олимпийских играх

Пол Пирс назвал неожиданного лидера США на Олимпийских играх
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46-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Пол Пирс, выбранный под общим 10-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Бостон Селтикс», в составе которых он дважды, в 2008 и 2010 году, выходил в финал НБА, став чемпионом в сезоне-2007/2008, высказал своё предположение о роли разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что явным лидером этой команды является Энтони Эдвардс… Его личность взяла верх над сборной США… Он станет международной звездой ещё до окончания Олимпийских игр», — заявил Пирс в эфире после игры США с Канадой.

Напомним, ранним утром 11 июля прошёл товарищеский матч между сборными США и Канады, завершившийся со счётом 86:72. Лидером по набранным очкам в составе команды США стал Энтони Эдвардс, набравший 13 очков.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 июля 2024, четверг. 05:30 МСК
США
Окончен
86 : 72
Канада
США: Эдвардс - 13, Карри - 12, Холидэй - 11, Дэвис - 10, Букер - 9, Тейтум - 8, Джеймс - 7, Адебайо - 6, Эмбиид - 5, Поттер - 3, Халибёртон - 2, Гэллоуэй, Хэйс
Канада: Барретт - 12, Гилджес-Александер - 10, Брукс - 10, Олиник - 9, Берч - 7, Александер-Уолкер - 5, Маррей - 5, Кабенгеле - 4, Лайлз - 4, Скрабб - 4, Пауэлл - 2, Дорт, Нембард, Скрабб, Эджим
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