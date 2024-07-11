Экс-тренер НБА обратился к Джо Байдену, посоветовав президенту США покинуть свой пост

Известный 73-летний американский бывший профессиональный баскетболист и тренер Джордж Карл, который выступал в Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отреагировал на замену баскетболиста «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в составе сборной США, обратившись к президенту США Джо Байдену.

«Я не удивлён заменой Кавая. Теперь твоя очередь сделать то же самое, Байден. Если вам не нравится моё сообщение, то это не значит, что я поклонник Дональда Трампа», — написал Карл в соцсети Х (ранее Twitter).

Джордж Карл после обучения в университете Северной Каролины подписал в 1973 году контракт с «Сан-Антонио Спёрс», который выступал в Американской баскетбольной ассоциации. С 1976 года Джордж Карл в составе «Сан-Антонио» играл в Национальной баскетбольной ассоциации. В 1978 году он завершил карьеру игрока

Карл вернулся в НБА в роли главного тренера команды «Сиэтл Суперсоникс», в составе которой проработал с 1992 по 1998 год, вывел её в финал в 1996 году, где она проиграла «Чикаго Буллз» в шести матчах.

Известен своей работой в «Денвер Наггетс» с 2005 по 2013 год. 10 декабря 2010 года в матче с «Торонто Рэпторс» одержал тысячную победу как главный тренер клуба НБА.