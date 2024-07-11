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Владимир Гомельский оценил состав сборной США на ОИ-2024 после исключения Кавая Леонарда

Владимир Гомельский оценил состав сборной США на ОИ-2024 после исключения Кавая Леонарда
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о составе национальной команды США, который она привезёт на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Напомним, ранее из состава американцев выбыл лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард. Ранее сообщалось, что его заменит защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт.

«У сборной США две отличные пары защитников: Тайриз Халибёртон + Энтони Эдвардс и Деррик Уайт + Джру Холидэй. Прибавьте к ним Карри, который может заменить любого из них, а может, если понадобится, выйти на площадку, если нужно поиграть в «смолл болл».

Одна тройка «больших», как мне кажется, может выглядеть так: Джоэл Эмбиид + Кевин Дюрант + Джейсон Тейтум. Вторая — так: Энтони Дэвис + Бэм Адебайо + Леброн Джеймс. Выбирайте по своему вкусу. Тренер Керр должен разобраться лучше нас», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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