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38-летний американский баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2019/2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Дуайт Ховард раскритиковал сборную США за отсутствие в команде разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга и защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

«Отсутствие Джейлена Брауна и Кайри Ирвинга в сборной США — это сумасшествие», — заявил Ховард в соцсети Х (ранее Twitter).

Ирвинг в составе «Маверикс» в минувшем сезоне НБА впервые с 2016 года вернулся в финал. Защитник набирал в среднем 25,6 очка, 5,2 передачи, 5,0 подбора и 1,3 перехвата в регулярном сезоне.

Браун провёл качественный сезон в «Селтикс», выиграв чемпионский титул и получив звание MVP финала. Джейлен набирал 23,0 очка, 5,5 подбора и 3,6 передачи по ходу сезона. В финале плей-офф НБА «Бостон» обыграл «Даллас» со счётом 4-1.