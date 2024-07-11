Бэйлесс — о Джеймсе в Летней лиге: он выглядит неуместно

72-летний американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс высказался о выступлениях в Летней лиге игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» 19-летнего Бронни Джеймса, являющегося сыном игрока «озёрников» легендарного Леброна Джеймса.

«Я не удивлён такому выступлению Бронни в Летней лиге. Он выглядит неуместно со своим стилем игры. Это сольное безумие, которое похоже на игру Макдональдса (ежегодная показательная баскетбольная игра с участием лучших игроков старших классов средних школ США и Канады. — Прим. «Чемпионата»). Его игра здесь не работает», — заявил Скип в эфире Undisputed.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын. Йокич был выбран «Денвером» на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером.