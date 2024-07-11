Дэвис — об экс-владельце «Клипперс»: он привёл в раздевалку пожилых белых женщин

45-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, Бэрон Дэвис поделился историей о бывшем владельце «Лос-Анджелес Клипперс» Дональде Стерлинге.

«Что касается Стерлинга, он использовал команду почти как свою игрушку, как свою маленькую игрушку вдали от основного бизнеса. И не то чтобы он был расистом, он просто абсолютно ненавидел всех. Так что дело даже не в том, что он просто ненавидел темнокожих, он ненавидел всех. Наверное, он даже ненавидел себя. Он был сумасшедшим и пропитанным ненавистью. Поэтому он мог сказать что угодно, где угодно и кому угодно.

Однажды после игры он привёл каких-то пожилых белых женщин. И зашёл с ними в душевую. Нашу душевую после игры. Он сказал одной из них: «Подожди здесь, пока мы примем душ!». А потом он указал на меня пальцем и такой: «Подожди с ним». Одна из этих пожилых женщин осталась и тусовалась в моей раздевалке рядом со мной. Она просто говорит, типа: «Откуда ты? О, ты ходишь здесь голый?» Это было так грязно, братан. Если бы я тогда мог подать в суд за сексуальное домогательство… Но у меня определённо травма, братан. Это было худшее время в моей карьере», — заявил Дэвис на подкасте с Дрэймондом Грином.

Напомним, Дональд Стерлинг дисквалифицирован НБА пожизненно за проявление расизма.