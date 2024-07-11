Баркли — об «Уорриорз»: они будут ещё более посредственными

61-летний американский бывший баскетболист, легенда «Филадельфии Сиксерс» Чарльз Баркли прокомментировал нынешнее состояние организации «Голден Стэйт Уорриорз» и выразил своё мнение об их будущем.

«В прошлом году они были посредственными. В следующем году они будут ещё более посредственными… Их забег окончен», — заявил Баркли журналисту NBC News.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» занял 10-е место в регулярном сезоне, в раунде плей-ин уступив команде «Сакраменто Кингз».