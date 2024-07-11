Бывший игрок НБА — о «Филадельфии»: вам лучше выиграть в этом сезоне

34-летний американский бывший профессиональный баскетболист Брэндон Дженнингс, игравший на позиции разыгрывающего защитника и выбранный на драфте НБА 2009 года в первом раунде под общим 10-м номером клубом «Милуоки Бакс», высказался о приобретении «Филадельфией» на рынке свободных агентов игрока Пола Джорджа.

«Вы дали Полу Джорджу $ 212 млн за то, чтобы он стал третьим вариантом в атаке? «Филадельфии» лучше выиграть чемпионат в этом сезоне. Им лучше выиграть чемпионат в этом году… Ни одно оправдание в мире не спасёт их, если они проиграют», — заявил Брэндон в подкасте Криса Скорча.

Напомним, Джордж заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.