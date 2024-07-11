«В сборной два неофициальных капитана». Хилл — о лидерстве в команде США

51-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Детройт Пистонс», член Зала славы баскетбола с 2018 года, Грант Хилл высказался о лидерстве в сборной США на Олимпийских играх — 2024.

«Я бы сказал, что Леброн Джеймс и Стеф Карри — два неофициальных капитана. Подготовка, профессионализм… Тот факт, что на данный момент они всё ещё хотят вернуться… Это говорит об опыте», — заявил Грант в эфире SiriusXM.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа. Состав сборной США: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.