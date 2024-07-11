«Где-то я уже это видел». Дуэйн Уэйд — о ярком моменте Леброна и Карри в матче с Канадой

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и бывший напарник лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Дуэйн Уэйд оценил его взаимодействие со Стефеном Карри во время товарищеского матча сборной США с национальной командой Канады. В третьей четверти Карри и Леброн завершили быстрый отрыв, в результате которого Джеймс стал автором эффектного аллей-упа.

«Где-то я уже это видел», — написал в социальных сетях Уэйд.

Напомним, сборная США победила со счётом 86:72. Команды встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они состоятся с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с Южным Суданом, Сербией и Пуэрто-Рико, а канадцы – с Испанией, Грецией и Австралией.

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