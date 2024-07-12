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НБА представила расписание второго в истории внутрисезонного турнира

НБА представила расписание второго в истории внутрисезонного турнира
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила расписание второго в истории внутрисезонного турнира. Соревнования начнутся 12 ноября. Игры будут проходить по вторникам (12, 19, 26 ноября и 3 декабря) и пятницам (15, 22, 29 ноября).

Четвертьфинальные встречи пройдут с 10 по 11 декабря, полуфиналы – 14 декабря, а финальный матч – 17 декабря.

Действующим победителем внутрисезонного турнира является «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале прошлого розыгрыша калифорнийская команда оказалась сильнее «Индианы Пэйсерс» (123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27).

Фото: NBA Communications

Ранее Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, провёл второй матч за команду в рамках Летней лиги.

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У кого больше всех очков в НБА:

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