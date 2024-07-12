Ветеран НБА — об отсутствии Брауна в сборной: он был лучшим игроком в плей-офф

65-летний легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон высказался об отсутствии в составе сборной США на Олимпийских играх защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

«Джейлен [Браун] был лучшим игроком в своей команде на протяжении всего плей-офф… Он получает MVP финала, но они выбирают трёх игроков из его команды для участия в Олимпийских играх, а его игнорируют… Это смешно», — заявил Джонсон в эфире SiriusXM.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа. Состав сборной США: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.

Напомним, Эдди Джонсон играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Иллинойском университете в Урбан-Шампейне, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 29-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс», «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерс» и «Хьюстон Рокетс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. В 1981 году Джонсон был признан лучшим шестым игроком НБА. Всего за карьеру сыграл 1199 матчей, в которых набрал 19 202 очка (в среднем 16,0 за игру), сделал 4832 подбора, 2550 передач, 739 перехватов и 180 блок-шотов.