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Кайл Лоури объявил о возвращении в «Филадельфию»

Кайл Лоури объявил о возвращении в «Филадельфию»
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37-летний американский разыгрывающий Кайл Лоури в социальной сети объявил о возвращении в «Филадельфию Сиксерс». Ранее он был свободным агентом.

«Да, я рад был здесь», — написал Лоури в социальной сети, прикрепив видео с моментами выступления за «Филадельфию».

В прошлом сезоне он провёл за «Филадельфию» 23 матча, набирая в среднем за игру 8,0 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 4,6 результативные передачи. Игрок является шестикратным участником Матча всех звёзд НБА. В 2019 году Лоури выиграл кубок Ларри О’Брайена в составе «Торонто Рэпторс».

В прошлом сезоне «Филадельфия» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Филадельфия» в серии проиграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-4.

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