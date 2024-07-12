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Стал известен лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY

Стал известен лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY
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Cостоялось ежегодное мероприятие ESPN для всех видов спорта, ESPY Awards 2024. По его итогам разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал обладателем премии ESPY как лучший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Словенец опередил таких претендентов, как Никола Йокич из «Денвер Наггетс», ставшего MVP НБА по итогам минувшего сезона, Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер» и Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич в среднем за матч набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи в рамках регулярного чемпионата. В плей-офф Лука демонстрировал следующую статистику: 28,9 очка, 9,5 передачи и 8,1 подбора в среднем за игру.

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