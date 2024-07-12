Серена Уильямс высказалась в адрес Бронни Джеймса, выбранного «Лейкерс» на драфте НБА

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поддержала Бронни Джеймса, который был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. В калифорнийской команде Бронни будет играть вместе с отцом Леброном Джеймсом.

«Важным моментом в мире спорта этого года стал драфт сына Леброна Джеймса – Бронни. Он подписал контракт с «Лейкерс» и будет играть вместе с отцом. Я искренне надеюсь, что у Бронни будет долгая карьера. Настолько долгая, что мы увидим, как он лысеет и как потом волосы снова отрастают как по волшебству», — сказала Серена на церемонии ESPY Awards.

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