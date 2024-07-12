ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация баскетбола Франции приняла решение вывести из обращения номер прославленного игрока четырёхкратного чемпиона НБА Тони Паркера. Торжественная церемония должна состояться во время товарищеского матча национальных команд Франции и Сербии, который состоится сегодня, 12 июля. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотел бы сказать вам несколько слов. Я выиграл четыре титула НБА вместе с «Сан-Антонио Спёрс», чем очень сильно горжусь. Но, несмотря на эти успехи, я всегда стремился прославлять французский баскетбол. Каждое лето, после сезонов в НБА, я возвращался играть за сборную Франции и гордился тем, что играю в наших цветах. В 2013 году мы осуществили мечту, выиграв первый и единственный титул для сборной Франции. Это незабываемое воспоминание. В 2019 году «Сан-Антонио» вывел из обращения мой игровой номер, и это честь для меня. В 2023 году я был введён в Зал славы баскетбола. А теперь мой игровой номер из обращения выведет сборная Франции», — написал Паркер на своей странице в социальных сетях.

Паркер выступал под девятым номером.

Материалы по теме
Владимир Гомельский высказался о фаворитах баскетбольного турнира на ОИ в Париже

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android