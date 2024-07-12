Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

Федерация баскетбола Франции приняла решение вывести из обращения номер прославленного игрока четырёхкратного чемпиона НБА Тони Паркера. Торжественная церемония должна состояться во время товарищеского матча национальных команд Франции и Сербии, который состоится сегодня, 12 июля. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Хотел бы сказать вам несколько слов. Я выиграл четыре титула НБА вместе с «Сан-Антонио Спёрс», чем очень сильно горжусь. Но, несмотря на эти успехи, я всегда стремился прославлять французский баскетбол. Каждое лето, после сезонов в НБА, я возвращался играть за сборную Франции и гордился тем, что играю в наших цветах. В 2013 году мы осуществили мечту, выиграв первый и единственный титул для сборной Франции. Это незабываемое воспоминание. В 2019 году «Сан-Антонио» вывел из обращения мой игровой номер, и это честь для меня. В 2023 году я был введён в Зал славы баскетбола. А теперь мой игровой номер из обращения выведет сборная Франции», — написал Паркер на своей странице в социальных сетях.

Паркер выступал под девятым номером.

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