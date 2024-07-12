Пол Пирс назвал звёздного игрока НБА, которому стоит подумать о завершении карьеры

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что двукратному чемпиону лиги 33-летнему лёгкому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду стоит задуматься над завершением карьеры. Ранее игрок покинул расположение сборной США, где он готовился к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

«Думаю, ему действительно стоит задуматься о завершении карьеры. Я и вправду так считаю. Речь идёт о здоровье парня. Он пропустил 44% игр. Тебе действительно нужно подумать о долгосрочной перспективе. Какой смысл оставаться хромым?» — сказал Пирс в эфире Undisputed.

Ранее сообщалось, что Леонарда в сборной США заменит защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт.

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