ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс назвал звёздного игрока НБА, которому стоит подумать о завершении карьеры

Пол Пирс назвал звёздного игрока НБА, которому стоит подумать о завершении карьеры
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что двукратному чемпиону лиги 33-летнему лёгкому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду стоит задуматься над завершением карьеры. Ранее игрок покинул расположение сборной США, где он готовился к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

«Думаю, ему действительно стоит задуматься о завершении карьеры. Я и вправду так считаю. Речь идёт о здоровье парня. Он пропустил 44% игр. Тебе действительно нужно подумать о долгосрочной перспективе. Какой смысл оставаться хромым?» — сказал Пирс в эфире Undisputed.

Ранее сообщалось, что Леонарда в сборной США заменит защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт.

Материалы по теме
Владимир Гомельский оценил состав сборной США на ОИ-2024 после исключения Кавая Леонарда

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android