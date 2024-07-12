Леброн ответил, как поступит с сыном Бронни, если тот сделает что-то неверно в «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящем выступлении в команде вместе с сыном Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года.

«Он будет работать точно так же, как и любой другой из моих товарищей по команде. Я буду привлекать его к ответственности, если он что-то сделает не так. То же самое сделает и он, если что-то неправильное будет с моей стороны. Хочу, чтобы он стал великим игроком. Настолько великим, насколько это возможно», — приводит слова Леброна Today.

Ранее Леброн высказался о бывшем президенте США Бараке Обаме, который посетил недавний товарищеский матч между американцами и национальной командой Канады.

Материалы по теме Леброн Джеймс прояснил отношение к экс-президенту США Бараку Обаме

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом: