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Легенда «Бостона» объяснил, как Тейтум может помешать клубу повторить успех в новом сезоне

Легенда «Бостона» объяснил, как Тейтум может помешать клубу повторить успех в новом сезоне
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне телеведущий Седрик Максвелл поделился мнением о шансах «кельтов» повторить успех прошлого сезона и вновь завоевать чемпионство в 2025 году.

«Что может стать самым большим препятствием на пути «Бостона» к повторению успеха? Мой ответ – Джейсон Тейтум. Ведь он не получит того отдыха, который ему нужен. В довершение всего он отправится на Олимпийские игры. Кроме того, ожидается, что «Селтикс» совершат поездку за океан для участия в паре показательных матчей. Так что основному игроку команды придётся очень непросто, и Джо Маззулла будет должен дать ему возможность отдохнуть», — приводит слова Максвелла NBC Sports Boston.

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