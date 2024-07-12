Экс-игрок НБА объяснил, почему «большинство предпочитает» Джордана или Коби, а не Леброна

Бывший игрок НБА Стивен Хантер высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе в связи с тем, что его сын Бронни был выбран калифорнийской командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Это мерзкая история будто из Голливуда, которая отталкивает многих людей от Леброна. Вот почему большинство предпочитает Майкла Джордана или Коби Брайанта, а не его. Потому что, знаете, по крайней мере, Эм Джей или Коби были честными людьми. Поверьте мне, Майкл мог бы сделать так, чтобы один из его сыновей оказался в лиге, если бы решил так злоупотреблять своей властью. Я ничего не отнимаю у Бронни и я не расстроен из-за Бронни. Просто знайте, что это манипуляция», — приводит слова Хантера Fox News.

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Леброн Джеймс комментирует игру своего сына: