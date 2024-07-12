ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА объяснил, почему «большинство предпочитает» Джордана или Коби, а не Леброна

Экс-игрок НБА объяснил, почему «большинство предпочитает» Джордана или Коби, а не Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НБА Стивен Хантер высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе в связи с тем, что его сын Бронни был выбран калифорнийской командой на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Это мерзкая история будто из Голливуда, которая отталкивает многих людей от Леброна. Вот почему большинство предпочитает Майкла Джордана или Коби Брайанта, а не его. Потому что, знаете, по крайней мере, Эм Джей или Коби были честными людьми. Поверьте мне, Майкл мог бы сделать так, чтобы один из его сыновей оказался в лиге, если бы решил так злоупотреблять своей властью. Я ничего не отнимаю у Бронни и я не расстроен из-за Бронни. Просто знайте, что это манипуляция», — приводит слова Хантера Fox News.

Материалы по теме
Леброн Джеймс назвал своё величайшее достижение в карьере

Леброн Джеймс комментирует игру своего сына:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android