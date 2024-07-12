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Лучший бомбардир Единой лиги минувшего сезона Ксэвьер Ратэн-Мэйс перешёл в «Реал»

Лучший бомбардир Единой лиги минувшего сезона Ксэвьер Ратэн-Мэйс перешёл в «Реал»
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Бывший атакующий защитник красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс перешёл в мадридский «Реал». Об этом информирует пресс-служба испанского клуба. Стороны заключили контракт сроком на два года.

Канадец стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги. Атакующий защитник присоединился к «Енисею» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх, в среднем за матч набирая 25,4 очка, делал 4,2 подбора, а также 4,5 передачи.

«Реал» в завершившемся сезоне Евролиги пробился в «Финал четырёх», где в решающем матче уступил греческому клубу «Панатинаикос» (80:95).

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