Тейтум ответил, кто победит в игре один на один, он или праймовый Кармело Энтони

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» чемпион НБА прошлого сезона Джейсон Тейтум ответил на вопрос 17-летнего сына бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони Кияна. Киян поинтересовался у Тейтума, кто бы победил в матче один на один при счёте до 11, он или Кармело.

«Я бы победил Кармело со счётом 11:8», — сказал Тейтум.

Также вопросы Кияну задал сам Джейсон.

Тейтум: кто бы победил, я в 17 или ты в 17?

Киян: думаю, я бы победил.

Тейтум: а сейчас сможешь меня победить?

Киян: конечно… да нет, я шучу. Я шучу.

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