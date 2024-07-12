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Чемпион НБА Рэй Аллен высказал мнение о Коноре Макгрегоре

Чемпион НБА Рэй Аллен высказал мнение о Коноре Макгрегоре
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен поделился мнением об ирландском бойце смешанных единоборств (ММА) бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Я следил за его карьерой на протяжении многих лет. Он один из лучших в истории. В конце концов, о том, чего он добился, расскажут его достижения», — приводит слова Аллена Sports Illustrated.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. Всего на счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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