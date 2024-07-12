Аллен — о чемпионстве «Бостона»: нужно отдать должное Дэнни Эйнджу

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен поделился мнением, что чемпионство «Бостон Селтикс» является заслугой бывшего генерального менеджера команды Дэнни Эйнджа, который усилил «кельтов» лёгким форвардом Джейсоном Тейтумом и защитником Джейленом Брауном.

«Людям нужно отдать должное Дэнни Эйнджу. Брэд Стивенс проделал отличную работу, но этого не произошло бы, если бы он не отправил Дэнни Пола и Кевина в «Бруклин». Это обеспечило будущее «Селтикс». Они будут тащить эту команду на себе следующие 10 лет», — приводит слова Аллена Sports Illustrated.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.