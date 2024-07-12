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Аллен — о чемпионстве «Бостона»: нужно отдать должное Дэнни Эйнджу

Аллен — о чемпионстве «Бостона»: нужно отдать должное Дэнни Эйнджу
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен поделился мнением, что чемпионство «Бостон Селтикс» является заслугой бывшего генерального менеджера команды Дэнни Эйнджа, который усилил «кельтов» лёгким форвардом Джейсоном Тейтумом и защитником Джейленом Брауном.

«Людям нужно отдать должное Дэнни Эйнджу. Брэд Стивенс проделал отличную работу, но этого не произошло бы, если бы он не отправил Дэнни Пола и Кевина в «Бруклин». Это обеспечило будущее «Селтикс». Они будут тащить эту команду на себе следующие 10 лет», — приводит слова Аллена Sports Illustrated.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.

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