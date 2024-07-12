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Бывший игрок «Локо» и «Красных Крыльев» возглавит команду «Нью-Орлеан» в Летней лиге НБА

Бывший игрок «Локо» и «Красных Крыльев» возглавит команду «Нью-Орлеан» в Летней лиге НБА
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Экс-игрок «Красных Крыльев» и «Локомотива-Кубань» Аарон Майлз станет главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс» в Летней лиге НБА. Об этом сообщила пресс-служба команды. «Нью-Орлеан» ни разу не одерживал победу в Летней лиге, но выходил в полуфинал в 2015 и 2019 году.

Майлз работал тренером по развитию игроков с 2019 года в «Голден Стэйт Уорриорз», а в 2021 году перешёл в «Бостон Селтикс» в качестве ассистента главного тренера. В 2023 году Аарон Майлз стал помощником тренера «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, Майлз провёл несколько сезонов в самарских «Красных Крыльях» и в сезоне-2013/2014 был признан лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков. В 2014-м баскетболист подписал контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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