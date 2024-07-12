Леброн Джеймс — о следующей Олимпиаде: меня не будет в Лос-Анджелесе в 2028 году

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, примет ли он участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

«Нет, меня там не будет. Я уеду из этого города, когда Олимпиада будет проходить в Лос-Анджелесе. Ладно, я буду жить там весь год. Меня не будет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Я уеду оттуда», — приводит слова Джеймса Bleacher Report со ссылкой на Today.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила. Команды встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже.