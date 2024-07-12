Шакил О’Нил считает, что «Бостон Селтикс» защитит титул чемпиона НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил высказался, что путь к чемпионству «Бостон Селтикс» в завершившемся сезоне был слишком простым из-за проблем в других командах. По его мнению, «кельты» не смогут повторить успех в следующем году.

«Бостону» было легко. Они не виноваты, что выиграли. Их путь к чемпионству был слишком простым. Но если они выиграют в следующем году, а все команды будут здоровы, нужно будет отдать им должное», — сказал О’Нил в своём подкасте.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.