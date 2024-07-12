Джейлен Браун — об отсутствии в составе сборной США: однажды я поделюсь своей историей

27-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал своё отсутствие в составе сборной США на Олимпийских играх. Напомним, защитник «Бостона» Деррик Уайт заменил в национальной команде лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, который не сможет принять участие.

«Приятно иметь поддержку. Однажды я поделюсь своей историей. У людей нет всей информации в мире, которую они хотели бы знать», — приводит слова Брауна Sports Illustrated.

Ранее бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом обвинил компанию Nike в том, что она является одной из причин, по которой Джейлена Брауна не взяли в сборную США. Компания Nike является спонсором сборной США, а у Джейлена Брауна не сложились хорошие отношения с брендом. Ранее форвард сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Кайри Ирвинга.