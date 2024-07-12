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Гриффин дал оценку назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Гриффин дал оценку назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»
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Шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин высказался о назначении Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, Реддик и Гриффин — бывшие товарищи по команде «Лос-Анджелес Клипперс».

«Это просто потрясающе. Он так же подготовлен к этому, как и любой другой. Так что да, я рад за него», — приводит слова Гриффина Sportskeeda.

Ранее Джей Джей Редик заключил контракт на четыре года с «Лейкерс». В минувшем сезоне «озёрники» заняли восьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4. После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.

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