Сербия обыграла Францию в товарищеском матче, Йокич стал лучшим по набранным очкам

В ночь с 12 на 13 июля на французской «ЛДЛК Арене» прошёл товарищеский матч между местной национальной командой и сборной Сербии. Победу в этой игре со счётом 79:69 одержала команда Сербии.
Лучшим по набранным очкам среди обеих команд стал серб Никола Йокич, на счету которого 20 очков и 12 подборов. У защитника Сербии Богдана Богдановича 15 очков. Лучшим в составе сборной Франции стал Виктор Вембаньяма: у 20-летнего центрового 14 очков и 10 подборов. Форвард Гершон Ябуселе набрал 12 очков.
На предстоящих Олимпийских играх сборная Франции сыграет в одной группе с Бразилией (27 июля), Японией (30 июля) и Германией (2 августа). Сербию ждут матчи с США (28 июля), Пуэрто-Рико (31 июля) и Южным Суданом (3 августа). Соревнования по баскетболу на Олимпиаде пройдут с 27 по 11 августа.
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