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Сербия обыграла Францию в товарищеском матче, Йокич стал лучшим по набранным очкам

Сербия обыграла Францию в товарищеском матче, Йокич стал лучшим по набранным очкам
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В ночь с 12 на 13 июля на французской «ЛДЛК Арене» прошёл товарищеский матч между местной национальной командой и сборной Сербии. Победу в этой игре со счётом 79:69 одержала команда Сербии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
67 : 79
Сербия
Франция: Вембаньяма - 14, Ябуселе - 12, Нтиликина - 9, Фурнье - 8, Лессор - 8, Батюм - 5, Стразель - 5, Гобер - 3, Кулибали - 3, Альбиси, Кординье, де Коло, Оар
Сербия: Йокич - 20, Богданович - 15, Аврамович - 9, Маринкович - 8, Добрич - 7, Гудурич - 7, Петрушев - 6, Мицич - 5, Милутинов - 2, Плавшич, Ярамаз, Раданов, Ристич, Покушевски

Лучшим по набранным очкам среди обеих команд стал серб Никола Йокич, на счету которого 20 очков и 12 подборов. У защитника Сербии Богдана Богдановича 15 очков. Лучшим в составе сборной Франции стал Виктор Вембаньяма: у 20-летнего центрового 14 очков и 10 подборов. Форвард Гершон Ябуселе набрал 12 очков.

На предстоящих Олимпийских играх сборная Франции сыграет в одной группе с Бразилией (27 июля), Японией (30 июля) и Германией (2 августа). Сербию ждут матчи с США (28 июля), Пуэрто-Рико (31 июля) и Южным Суданом (3 августа). Соревнования по баскетболу на Олимпиаде пройдут с 27 по 11 августа.

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