«Лейкерс» уступили «Хьюстону», сын Леброна Джеймса набрал восемь очков

В ночь с 12 на 13 июля мск на паркете «Томас и Мак Центра» в американском Парадайсе (штат Невада) завершился матч предсезонной Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 99:80 одержали баскетболисты «Хьюстона».

Самыми результативным игроком матча стал Далтон Кнехт («Лейкерс»), набравший 25 очков при шести подборах ии четырёх результативных передачах. В тройку лучших вошли также два баскетболиста «Рокетс» — Рид Шеппард (23 очка, четыре подбора и пять результативных передач) и оформивший дабл-дабл Кэм Уитмор (20 очков, 10 подборов и четыре результативных паса).

19-летний сын легенды «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс при игровом времени 26.46 набрал восемь очков и выполнил пять подборов, став девятым по результативности игроком матча.