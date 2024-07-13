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«Лейкерс» уступили «Хьюстону», сын Леброна Джеймса набрал восемь очков

«Лейкерс» уступили «Хьюстону», сын Леброна Джеймса набрал восемь очков
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В ночь с 12 на 13 июля мск на паркете «Томас и Мак Центра» в американском Парадайсе (штат Невада) завершился матч предсезонной Летней лиги НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 99:80 одержали баскетболисты «Хьюстона».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
13 июля 2024, суббота. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
80 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Каслтон, Льюис, Кузе
Хьюстон Рокетс:

Самыми результативным игроком матча стал Далтон Кнехт («Лейкерс»), набравший 25 очков при шести подборах ии четырёх результативных передачах. В тройку лучших вошли также два баскетболиста «Рокетс» — Рид Шеппард (23 очка, четыре подбора и пять результативных передач) и оформивший дабл-дабл Кэм Уитмор (20 очков, 10 подборов и четыре результативных паса).

19-летний сын легенды «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс при игровом времени 26.46 набрал восемь очков и выполнил пять подборов, став девятым по результативности игроком матча.

Календарь Летней лиги НБА
Турнирная таблица Летней лиги НБА
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