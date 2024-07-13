Эминем назвал песню в честь Луки Дончича и Кайри Ирвинга

Звёзды НБА, выступающие за «Даллас Маверикс», Лука Дончич и Кайри Ирвинг послужили вдохновением для создания бонус-трека рэпера Эминема, записанный вместе с 2 Chainz. Песня вышла под названием Kyrie & Luka в последнем альбоме исполнителя.

Однако в песне Эминем не упоминает ни одного игрока НБА. Только единожды рэпер 2 Chainz произносит: «Feel like Kyrie» («Чувствую себя Кайри»). Фанаты предположили, что название указывает на то, что музыканты — Кайри и Лука в рэп-игре, об этом сообщает Sportskeeda.

Песня вышла после того, как сборная Словении, за которую выступал Лука Дончич, проиграла Греции в рамках 1/2 финала квалификации к Олимпийским играм. Встреча закончилась со счётом 96:68 в пользу греческой команды. Лучшим в составе Словении стал Лука Дончич, набравший 21 очко и допустивший 10 потерь за 34 минуты.