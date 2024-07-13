«Парма» заключила контракт с американским защитником Алексом Хэмилтоном

30-летний американский защитник Алекс Хэмилтон заключил контракт с «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Сроки соглашения не раскрываются.

С 2012 года Хэмилтон выступал за «Бульдогов», где был отмечен тренерами конференции за выдающуюся игру и лидерские качества. В 2016 году он стал лучшим баскетболистом года среди студентов конференции USA, входящей в 1-й дивизион NCAA.

В НБА Хэмилтон выступал за фарм-команды «Голден Стэйт Уорриорз» и «Чикаго Буллз». В 2023 году стал лидером Литовской лиги по перехватам и чемпионом Польской лиги в составе БК «Морские Волки». Минувший сезон Хэмилтон провёл в израильском клубе «Хапоэль Хайфа». За 13 матчей в среднем он набрал 12,6 очка, сделал 5,1 подбора и отдал 6,5 передачи за 33 минуты на паркете.