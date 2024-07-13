«Абсолютный чемпион». Стефен Карри описал карьеру Леброна Джеймса

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с самого начала своей карьеры демонстрировал результаты.

«Он был яркой звездой баскетбола ещё до того, как пошёл в старшую школу. Он поднял уровень всей лиги и продолжает это делать. Он абсолютный чемпион», — приводит слова Карри Fadeaway World со ссылкой на Today.

Напомним, сборная США победила со счётом 86:72 в товарищеском матче с национальной командой Канады. Сборные встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они состоятся с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с Южным Суданом, Сербией и Пуэрто-Рико, а канадцы — с Испанией, Грецией и Австралией.

Видео: Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом.