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«Абсолютный чемпион». Стефен Карри описал карьеру Леброна Джеймса

«Абсолютный чемпион». Стефен Карри описал карьеру Леброна Джеймса
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Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с самого начала своей карьеры демонстрировал результаты.

«Он был яркой звездой баскетбола ещё до того, как пошёл в старшую школу. Он поднял уровень всей лиги и продолжает это делать. Он абсолютный чемпион», — приводит слова Карри Fadeaway World со ссылкой на Today.

Напомним, сборная США победила со счётом 86:72 в товарищеском матче с национальной командой Канады. Сборные встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они состоятся с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с Южным Суданом, Сербией и Пуэрто-Рико, а канадцы — с Испанией, Грецией и Австралией.

Видео: Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом.

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Новости. Баскетбол
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