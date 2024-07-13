20-летний российский центровой проведёт третий сезон в NCAA

20-летний российский центровой Ярослав Нягу перешёл в университетскую команду Джексонвилла. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват». Для Нягу это будет третий сезон в первом дивизионе американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Ярослав Нягу — воспитанник «Локомотива-Кубань». Один сезон баскетболист провёл в составе Глобальной академии НБА в Австралии, а затем выступал за команды Университета Южной Калифорнии и Университета Северной Каролины в NCAA. В завершившемся сезоне Нягу в 12 матчах набирал в среднем 1,8 очка и совершал 1,5 подбора за 7 минут на паркете.

По информации телеграм-канала «Перехват», этим летом Нягу мог вернуться в Россию, так как к нему проявляли интерес и даже поступило одно предложение из Единой лиги ВТБ.