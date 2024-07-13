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«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком НБА Омари Спеллменом

«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком НБА Омари Спеллменом
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26-летний форвард Омари Спеллмен подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2025/2026.

В НБА Спеллман выступал за такие команды, как «Атланта Хоукс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». В 2023 году он подписал соглашение с южнокорейским клубом.

В минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4.

В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии). Недавно «Зенит» объявлял об уходе форварда Бояна Дублевича и американца Джувэна Моргана по окончании срока действия контракта.

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