Брансон пошёл на самую большую финансовую уступку в истории, дабы поддержать «Нью-Йорк»

27-летний разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон согласился на финансовую уступку в размере $ 113 млн по новому контракту из-за установленного потолка зарплат. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Это самая большая финансовая уступка в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Брансон продлил контракт на четыре года на сумму $ 156,5 млн вместо пяти лет.

Предложение, на которое согласился разыгрывающий «Нью-Йорка», позволит команде более свободно совершать сделки, подписывать игроков и реализовывать выборы на драфте.

По итогам минувшего сезона регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» занял второе место в Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф НБА команда в серии проиграла «Индиане Пэйсерс» со счётом 3-4.