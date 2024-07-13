Джей Джей Редик дал оценку игре «Лейкерс» в прошлом сезоне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, какая особенность была у «озёрников» в игре в атаке в минувшем сезоне НБА.

«Одна из особенностей этой команды в прошлом году — они играли очень случайно. Если вы посмотрите на показатели эффективности, когда они играли случайным образом по сравнению с тем, когда они разыгрывали комбинации в нападении, то последнее имело более высокую эффективность», — приводит слова Редика журналист Райан Уорд на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джей Джей Редик заключил контракт на четыре года с «Лейкерс». В минувшем сезоне «озёрники» заняли восьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4.

После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером Дарвином Хэмом.