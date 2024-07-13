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Дюрант объяснил, почему Леброн Джеймс является величайшим игроком

Дюрант объяснил, почему Леброн Джеймс является величайшим игроком
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант объяснил, что энергия лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса делает его величайшим игроком.

«Эти энтузиазм и энергия, которые он испытывает к игре, просто заразительны. И чем больше вы находитесь рядом с ним как с товарищем по команде, тем больше вы понимаете, почему его считают лучшим игроком в истории», — приводит слова Дюранта Fadeaway World со ссылкой на Today Show.

Напомним, сборная США победила со счётом 86:72 в товарищеском матче с национальной командой Канады. Сборные встречались в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Американцы сыграют в группе с Южным Суданом, Сербией и Пуэрто-Рико, а канадцы — с Испанией, Грецией и Австралией.

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